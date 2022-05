Milan, il sogno è realtà: Lukaku per la Champions

Il Milan può sognare in grande anche in vista della prossima sessione di calciomercato. Tutti i dettagli

Prosegue il testa a testa tra Milan ed Inter a due giornate dal termine del campionato. Si deciderà tutto negli ultimi 180 minuti della stagione, con i rossoneri al momento a +2 e con il vantaggio degli scontri diretti.

Le due milanesi che saranno certamente protagonista anche nel prossimo calciomercato estivo, a prescindere da chi trionferà in Serie A. Tra i nomi accostati ad entrambe le società c’è quello di Romelu Lukaku, che nel weekend è tornato al gol in Premier League con una doppietta. Thomas Tuchel ha parlato così del suo futuro: “In questo momento Romelu è una parte importante della rosa per la prossima stagione. Non ci sono giocatori destinati a partire o pronti ad arrivare a causa della situazione che stiamo vivendo, dato che oggi non è possibile fare acquisti. Abbiamo ingaggiato un grande giocatore e abbiamo ancora un grande giocatore”.

Calciomercato Milan, l’esito del sondaggio di CM.IT

Nel sondaggio lanciato sul canale Telegram di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale sogno di mercato farebbe al caso del Milan di Pioli. Il 44% dei votanti vuole Lukaku in rossonero dopo l’esperienza all’Inter. Seguono Milinkovic-Savic e Gabriel Jesus con il 21% delle preferenze, mentre la pista Ziyech convince solo il 14% degli utenti. In ogni caso, anche con l’eventuale arrivo di Investcorp, il Milan è tornato a sognare in grande tra campo e calciomercato. Staremo a vedere.