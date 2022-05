Mbappe è a Madrid: sta succedendo adesso

Kylian Mbappé sarebbe in queste ore a Madrid: l’indiscrezione dalla Spagna e gli ultimi aggiornamenti

Kylian Mbappé è a Madrid. È l’indiscrezione riportata da ‘Cadena COPE’: la stella del PSG sarebbe in queste ore nella capitale spagnola insieme al compagno di squadra ed ex Inter Hakimi.

Una notizia che ha ovviamente scatenato nuove voci sull’attaccante francese, sogno di calciomercato di Florentino Perez. Come raccontato da Calciomercato.it, il giocatore, assieme al suo entourage, sta valutando il modo migliore per fare la sua comunicazione definitiva sul futuro. Come noto, Mbappé è ancora in scadenza di contratto nel prossimo giugno e non ha raggiunto alcun accordo con il club parigino. Ormai la corsa è a due, tra PSG e Real Madrid: i sussurri su un possibile inserimento del Manchester City sembrano svaniti. Una semplice vacanza a Madrid o qualcosa di più legato al futuro? Lo scopriremo a partire dai prossimi giorni.