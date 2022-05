Calciomercato Inter, si aspetta un’offerta dal Milan

Paulo Dybala tentato di rimanere in Serie A. Non solo l’Inter per il numero 10 della Juventus

Tiene sempre banco il futuro di Paulo Dybala. Mercoledì, allo Stadio Olimpico, il numero 10 della Juventus si giocherà il suo ultimo trofeo in bianconero. Di fronte ci sarà la squadra che è in prima fila per la sua firma, ovvero l’Inter del grande ex Marotta.

Dopo l’impazzare dei rumors sull’intesa già raggiunta con i nerazzurri, il suo agente ha voluto fare chiarezza attraverso una nota ufficiale: “Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, sul campionato e sulla finale di Coppa Italia. Nessun accordo è stato raggiunto con alcuna squadra in Italia e all’estero in questo momento”. L’ex Palermo deciderà il suo futuro solo al termine della stagione, quando avrà tutte le offerte sul tavolo. Sullo sfondo c’è anche il Milan, e non mancano ovviamente le big europee interessate.

Calciomercato Juventus, Dybala aspetta il Milan: l’indiscrezione

Secondo quanto riportato da ‘Il Giornale’, per Dybala l’Inter sarebbe una buona soluzione, ma non la soluzione ideale, vista la lunga militanza in bianconero e gli ultimi anni da numero 10 e spesso capitano. Se dovesse arrivare un’altra offerta, altrettanto stimolante sul piano sportivo, l’argentino darebbe la precedenza. Come ad esempio il Milan, riferisce il quotidiano: per il giocatore sarebbe più semplice accettare. Su di lui c’è anche la Roma in Serie A, ma con Mourinho potrebbe non avere le garanzie per una stagione altrettanto di vertice. In attesa delle proposte dall’estero. Il futuro di Dybala è ancora tutto da scrivere.