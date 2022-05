Niente Lautaro Martinez, per Simeone il bomber arriva comunque dall’Italia

Un attaccante per il Cholo Simeone: l’Atletico Madrid guarda in Serie A ed ha pronto lo sgambetto a Inter e Juventus

Sarà il mercato degli attaccanti, anzi lo è già. Da Haaland a Mbappe, passando per Dybala, tanti i nomi che possono cambiare maglia a fine stagione.

Di squadre che hanno la necessità di intervenire nel reparto offensive non ne mancano, soprattutto tra le big d’Europa. Detto di Manchester City, Psg e Real Madrid, nella Capitale spagnola anche l’Atletico vorrebbe rinforzare il proprio attacco. Simeone perderà con ogni probabilità Simeone, mentre il futuro di Griezmann è ancora da capire. Con Morata che potrebbe non essere riscattato dalla Juve, ma che comunque non rientra nei piani del Cholo, ecco che i Colchoneros vogliono fare un colpo. Lautaro Martinez e Dybala sono i due nomi di cui si è più parlato negli ultimi mesi, ma potrebbe essere un altro bomber della Serie A il nome giusto.

Calciomercato, Juventus e Inter anticipate: si muove l’Atletico

Per l’Atletico Madrid torna di moda Luis Muriel. A rilanciare il nome dell’attaccante colombiano è ‘todofichajes.com’, secondo cui Simeone è tornato a chiedere l’acquisto del 31enne, accostato anche a Inter e Juventus.

Muriel è legato all’Atalanta da un contratto fino al 2023 ma per la formazione bergamasca questa potrebbe essere l’estate di una rivoluzione nella rosa a disposizione di Gasperini (ammesso che non ci siano sorprende anche in panchina). Così la cessione di Muriel è tutt’altro che da escludere e l’Atletico Madrid è pronto ad approfittarne. Aspetto da valutare quello economico: l’Atalanta valuta il colombiano almeno 20 milioni di euro, mentre da Madrid sono pronti ad offrire non più di quindici milioni.