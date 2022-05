L’Inter osserva, affare low cost: firma solo per meno di 10 milioni

Il destino dell’Inter potrebbe presto cambiare sul calciomercato. Il calciatore potrebbe firmare col nuovo club, ma per meno di 10 milioni

L’Inter non molla sul campo, ma lo scudetto sembra allontanarsi sempre di più e tingersi di rossonero, giornata dopo giornata. Ora testa sulla Coppa Italia, per cui manca sempre meno, ma alla fine della stagione gli sforzi della società nerazzurra dovranno concentrarsi sul calciomercato.

E uno dei ruoli che per primo potrebbe essere rinforzato da Giuseppe Marotta in estate è quello del vice-Brozovic. L’assenza di un calciatore che sostituisse al meglio il croato si è fatta sentire in diverse occasioni e nel prossimo futuro non dovrà più verificarsi. Diversi profili sono nel mirino del club nerazzurro e tra questi c’è anche Dani Ceballos. Il centrocampista sembrava ai margini del Real Madrid, ma in realtà Carlo Ancelotti l’ha rispolverato nell’ultimo periodo e proprio nel momento cruciale della stagione.

L’Inter osserva Ceballos, il Real fa il prezzo

Non ci sono solo i nerazzurri, però, sullo spagnolo. Proprio in Liga c’è un club che sembra fare sul serio per il calciatore: stiamo parlando del Betis. Secondo quanto riporta ‘defensa central’, però, non c’è l’accordo con i Blancos per quanto riguarda il prezzo. I biancoverdi non vogliono rinunciare all’operazione, ma allo stesso tempo non vogliono che l’operazione superi i 5-7 milioni di euro. Troppo poco per il Real, per cui comunque Ceballos si è dimostrato un elemento prezioso. Il valore della mezzala da Madrid giurano sia almeno di 10-12 milioni. Un intreccio che potrebbe permettere all’Inter di tornare in gioco per un profilo che comunque resta low cost e appetibile.