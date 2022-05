CMIT TV | “Dybala e Bremer insieme all’Inter”, salta fuori il piano di Marotta

L’Inter sta già preparando le mosse per il prossimo mercato in entrata

Nonostante le uscite dolorose della scorsa estate, l’Inter tutto sommato ha dimostrato di avere ancora un’ottima ossatura. Il piano scudetto si è complicato ulteriormente dopo l’ultimo successo del Milan a Verona, ma la formazione di Inzaghi è ancora in lotta ed ha ancora due giornate a disposizione per sperare.

La Supercoppa conquistata in bacheca lo scorso gennaio e l’ottimo percorso in Champions League, hanno già reso tutto sommato positiva la stagione, in attesa di scoprire se l’Inter riuscirà pure a trionfare in Coppa Italia, mercoledì sera contro la Juventus. Ma ovviamente la mancata vittoria dello scudetto potrebbe provocare parecchia delusione.

Del rendimento dei nerazzurri abbiamo parlato con il noto giornalista nerazzurro Filippo Tramontana, sulla CMIT TV: “Vero che vincere o non vincere è ben diverso, ma stiamo parlando di una stagione che tutti davano per disastrosa ad inizio anno. Stiamo parlando di una squadra che si sta giocando il campionato fino alla fine, è in finale di Coppa Italia, stesso discorso per gli ottavi di Champions League e ha vinto la Supercoppa. Inzaghi ha costruito una squadra con un bel gioco, parlare di Inzaghi in bilico mi sembra un’assurdità. Poi se si vuole parlare di delusione se non arriva lo scudetto, è normale che ci sia”.

Scudetto che si è chiaramente allontanato, soprattutto perché domenica prossima la trasferta sarda non sarà per nulla semplice: “Credo che il gol del Cagliari al 99′ contro la Salernitana gli abbia ridato nuova linfa, hanno ancora molte speranze e lo stato d’animo sarà sicuramente diverso. Sarà difficile, ma tutto ruoterà intorno a Milan-Atalanta, a quel punto Cagliari-Inter per Inzaghi potrebbe significare quasi nulla. Perché il Milan all’ultima giornata non avrà problemi a vincere con il Sassuolo”.

Calciomercato Inter, Tramontana spiega: “Dybala e Bremer due punti fermi”

In linea con le voci di mercato delle ultime settimane, Tramontana ha fatto la sua previsione sulle prossime mosse nerazzurre: “Dybala all’Inter? Per quello che credo io, credo di sì. I due acquisti che vuole più di tutti sono Dybala e Bremer, i due punti fermi del mercato dell’Inter. Ma questa è una sensazione, non ho una certezza, e credo che entrambi giocheranno all’Inter il prossimo anno”.

Dal mercato si è poi passati alla Coppa Italia di mercoledì sera: “Credo che l’Inter possa pesare la cosa: se in campionato le sorti non dipendono da lei, la finale dipenderà invece dall’Inter. Dal punto di vista dello spirito non ho alcun dubbio sul fatto che metterà in campo tutta sé stessa. Avrà sbagliato qualche approccio, ma lo spirito battagliero non è mai mancato. Uomo decisivo? Spero Calhanoglu, questo a me piacerebbe. Ma vedo Lautaro in palla, nell’ultimo periodo è tornato ad essere il vero Lautaro, gioca meglio con Correa che con Dzeko. L’importante è portare a casa la coppa”.

Infine le rassicurazioni del giornalista sulla proprietà interista: “Credo che Suning voglia tenere l’Inter, non vedo offerte importanti anche perché Suning non le sta cercando, al massimo cerca partner. Ci sono tifosi che sono pro Suning e altri contro, ma credo che da quando sono arrivati gli Zhang hanno fatto un lavoro enorme. Poi chiaro che a livello economico, i problemi legati alla Cina e alla post-pandemia abbiano creato buchi. Capisco i tifosi, ma in questo momento è difficile”.