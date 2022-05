Verona-Milan, Pioli spiega: “Ecco perché ho messo Krunic”

Stefano Pioli ha introdotto la sfida del Milan contro il Verona: “Ho le solite sensazioni prima di una partita”

Vietato sbagliare per i rossoneri, che questa sera sono ospiti del temibile Verona di Igor Tudor: il Milan dovrà rispondere alla vittoria dell’Inter.

Stefano Pioli, ai microfoni di ‘DAZN’, ha introdotto questo importantissimo match in chiave scudetto. “Ho le solite sensazioni prima di una partita, abbiamo cercato di prepararci al meglio per una partita difficile”. Il tecnico emiliano ha spiegato anche la scelta di far partire Rade Krunic dal 1′: “Non l’ho messo solo per dare fisicità alla trequarti, ma anche per sfruttare i suoi inserimenti e ci aiuterà anche a riempire meglio l’area”. Riguardo alle condizioni di Bennacer, infine, ha aggiunto: “Stanno tutti bene quelli che sono stati convocati. Hanno tutti grandi motivazioni”.