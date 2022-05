Verona-Milan nella bufera: “Toglietelo, sta giocando contro”

Verona-Milan chiude la domenica sera del campionato di Serie A. Sfida fondamentale per la corsa al titolo. Nel primo tempo c’è chi ha deluso

Gara spartiacque per la corsa scudetto del Milan fa visita al Verona in una trasferta complessa contro una squadra attrezzata e ben messa in campo. L’inizio sembrava molto promettente con il gol di Sandro Tonali poi annullato per fuorigioco con l’ausilio del Var. Per larghi tratti della prima frazione i rossoneri hanno dato sentori di pericolosità ma ad andare in vantaggio sono stati proprio gli scaligeri con una stupenda azione orchestrata dai due esterni con cross di Lazovic per stacco decisivo di Faraoni. Il pari arriva all’ultimo respiro con Tonali su assist di Leao.

Tra i meno convincenti del primo tempo del Milan senza dubbio Franck Kessie, protagonista di alcuni errori di natura tecnica e bersagliato ben presto dai tifosi sui social.

Verona-Milan, Kessie nel mirino dei tifosi: “Gioca contro”

Il più criticato della prima frazione di Verona-Milan è stato senza dubbio Kessie, che è finito nel mirino dei tifosi rossoneri che su Twitter non si sono risparmiati:

Levate Kessie per favore, davvero basta — 🔴⚫️Marzia🔴⚫️ (@Marzia2495) May 8, 2022

#VeronaMilan Stasera kessie proprio male . — mirko pioltini (@mirkopioltini74) May 8, 2022

Mamma mia Kessie — . (@michaelgscott0) May 8, 2022

Poi qualcuno mi spiegherà cosa ci vede di tanto eclatante in #Kessie.

Un giocatore assolutamente normale, di cui se ne trovano a bizzeffe come lui. Mai piaciuto! — Ivan BiancoNeroJ (@IvanBiancoNeroJ) May 8, 2022

Mamma mia #Kessie non lo voglio più vedere! Non vedo l’ora che vada via e lasci il centrocampo del Milan ha chi ci mette l’anima! 🤬🤬🤬 — La Mia Capitana 😈 (@QsvsFk) May 8, 2022

Ma Kessie come fa a presentarsi in campo in queste condizioni#VeronaMilan — Al Devil R&B الشيطان 🇺🇦 🇶🇦 (@gianpy_83) May 8, 2022