Ancora polemiche sulla corsa scudetto tra Inter e Milan: “Fallo nettissimo”

Non si placano le polemiche sulle decisioni arbitrali che rischiano di pesare sulla corsa scudetto tra Inter e Milan: “Fallo nettissimo”

A poche ore dal fischio iniziale di Verona-Milan, sfida decisiva in chiave scudetto, si riaccende la polemica per le decisioni arbitrali in Inter-Empoli.

I rossoneri arrivano carichi di tensione al ‘Bentegodi’, con i nerazzurri che sono momentaneamente al primo posto e possono sperare in un loro passo falso. Nella vittoria della compagine di Simone Inzaghi di venerdì sera, però, diversi episodi arbitrali hanno infiammato le polemiche in questi giorni. Nuova analisi sul fallo di Barella: “Era nettissimo”.

Bergonzi accende Verona-Milan e torna su Inter-Empoli: “Nettissimo il fallo di Barella”

Mauro Bergonzi, intervenuto a ‘Tutti Convocati’ ai microfoni di ‘Radio24’, ha analizzato quanto successo in Inter-Empoli venerdì sera. In particolare, è il possibile fallo di Barella ad aver viziato il 2-2 nerazzurro secondo l’ex arbitro: “È vero che deve essere sempre l’arbitro di campo a giudicare l’entità di un contatto, anche in base al metro di giudizio utilizzato in quella partita, ma per me è un fallo nettissimo e il VAR avrebbe dovuto intervenire”.

Insomma, nuove polemiche sul successo dei nerazzurri a poco tempo dal fischio d’inizio di Verona-Milan. La sfida scudetto è più accesa che mai e, dopo questo turno, ci saranno solamente due partite a disposizione dei due club meneghini per mettere le mani sul tricolore. A prescindere da come finirà, però, la sensazione è che le polemiche sulle decisioni arbitrali che hanno contraddistinto questo campionato non si placheranno facilmente in nessun caso.