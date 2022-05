DIRETTA Serie A, Spezia-Atalanta 1-1 | Iniziato il secondo tempo LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Picco’ tra lo Spezia di Thiago Motta e l’Atalanta di Gasperini in tempo reale

Lo Spezia affronta l’Atalanta nel lunch match domenicale valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, terzultimo turno del girone di ritorno, che mette in palio tre punti importanti per i rispettivi obiettivi.

Reduci da tre sconfitte consecutive, i bianconeri di Thiago Motta sono alla ricerca di un risultato positivo per non rischiare di essere nuovamente risucchiati nella lotta per non retrocedere proprio al fotofinish. Dopo i pareggi interni contro Torino e Salernitana, invece, i nerazzurri di Gasperini devono tornare a vincere per restare agganciati al treno delle coppe europee. All’andata gli orobici si imposero con un netto 5-2. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Picco’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Spezia-Atalanta

Spezia (3-4-3): Provedel; Erlic, Hristov, Nikolaou; Amian, Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Gyasi, Agudelo. All. Thiago Motta

Atalanta (3-4-1-2): Musso; De Roon, Palomino, Djimsiti; Maehle, Freuler, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Malinovskyi, Muriel. All. Gasperini

CLASSIFICA: Inter* punti 78, Milan 77, Napoli* 73, Juventus* 69, Lazio* 62, Roma 59, Fiorentina 56, Atalanta 56, Hellas Verona 52, Torino* 47, Sassuolo* 47, Udinese* 44, Bologna 43, Empoli* 37, Sampdoria* 33, Spezia 33, Salernitana 29, Cagliari 28, Genoa* 28, Venezia 22.

*Una partita in più