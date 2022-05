DIRETTA Serie A, Salernitana-Cagliari 0-0| Si parte – LIVE

Vero e proprio spareggio salvezza quello in programma per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A tra Salernitana e Cagliari

La lanciatissima Salernitana ospita, per la trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie A, il Cagliari in quello che si prospetta come uno spareggio per la permanenza nella massima serie.

I granata di Davide Nicola sono reduci dalla vittoria sul Venezia nel recupero del ventesimo turno, con conseguente sorpasso ai danni dei sardi al quartultimo posto in classifica. Quello contro i lagunari è il quinto risultato utile consecutivo, solo un pareggio contro l’Atalanta nel ruolino di marcia. Di contro, i rossoblu, che in settimana hanno cambiato guida tecnica, passando da Walter Mazzarri ad Alessandro Agostini, arrivano al delicato appuntamento dopo la sconfitta casalinga patita contro il Verona di Tudor, la quarta nelle ultime cinque partite. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Arechi’ di Salerno.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI SALERNITANA-CAGLIARI

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Ederson, Bohinen, L.Coulibaly, Ruggeri; Verdi, Djuric. All. Davide Nicola

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Grassi, Rog, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. All. Alessandro Agostini

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 78, Milan* 77, Napoli 73, Juventus 69, Lazio 62, Roma* 59, Atalanta 59, Fiorentina* 56, Hellas Verona* 52, Torino 47, Sassuolo 47, Udinese 44, Bologna 43, Empoli 37, Sampdoria 33, Spezia 33, Salernitana* 29, Cagliari* 28, Genoa 28, Venezia 25.

*Una partita in meno