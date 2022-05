Sorpresa Milan, lo prende il Real di Ancelotti

Il Real Madrid punta un calciatore del Milan per la prossima stagione: Ancelotti guarda al rossonero per rinforzare la squadra

Il Real Madrid sta vivendo la sua stagione perfetta. Vittorioso nella Liga, Ancelotti ora è atteso dalla finale di Champions League contro il Liverpool.

Gli spagnoli vanno a caccia del quattordicesimo trionfo nella principale competizione europea, poi sarà il momento del calciomercato e Florentino Perez ha intenzione di investire molto.

Il nome in cima alla lista del presidente del Real è quello di Kylian Mbappe, in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain. Ma non c’è solo l’attacco da rinforzare con Ancelotti che ha la necessità di intervenire anche in difesa. Rudiger è ormai un affare quasi chiuso, ora il Real valuta anche la possibilità di andare ad aggiungere degli esterni di difesa alla rosa e ha puntato in casa Milan.

Calciomercato Milan, Calabria al Real: l’idea di Ancelotti

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, il Real Madrid starebbe pensando a Davide Calabria per la prossima stagione. Il terzino del Milan è stato uno dei protagonisti di questa stagione e con Pioli è cresciuto molto.

Il 25enne ha un contratto con il club rossonero fino al 2025 e difficilmente la società italiana deciderà di cederlo. Il portale spagnolo parla anche di una valutazione intorno ai trenta milioni di euro. Una cifra che non basterebbe per avere il via libera del Milan.