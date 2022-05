40 milioni per Coutinho: annuncio UFFICIALE dell’allenatore

Il destino di Philippe Coutinho passa da un’offerta da 40 milioni, ma sembra essere chiaro: annuncio ufficiale del tecnico

Sarà un’estate bollente quella che ci sta arrivando addosso: tanti grandi giocatori cambieranno maglia e il valzer potrebbe coinvolgere anche i migliori club di Serie A. Tra i giocatori che potrebbero essere protagonisti di un trasferimento c’è anche Philippe Coutinho.

L’ex Inter ha avuto una carriera di grande successo, anche se costellata da alti e bassi. I migliori anni sono stati certamente quelli di Liverpool, in cui è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale: tante difficoltà e pochi sprazzi di luce tra Bayern Monaco e Barcellona. Quest’anno il brasiliano, dopo aver giocato la prima parte di stagione con i blaugrana, è passato in prestito all’Aston Villa: da gennaio sono 4 gol e 3 assist nelle 15 presenze in Premier League. Il suo futuro, in ogni caso, sembra essere già deciso.

Niente Juve e Milan, Gerrard blinda Coutinho | “Lo vogliamo qui con noi”

Quella di Philippe Coutinho potrebbe essere una vera e propria occasione per due club come Juventus e Milan, che negli ultimi anni hanno tentato dei timidi approcci per il brasiliano. I bianconeri dovranno sostituire Dybala, mentre i rossoneri potrebbero dare l’assalto ad un nuovo numero ’10’ dopo la deludente annata di Brahim Diaz. Eppure il futuro dell’ex stellina dell’Inter sembra essere ancora in Premier League.

Al termine del match contro il Burnley, infatti, Steven Gerrard ha annunciato: “L’anno prossimo vogliamo Coutinho qui con noi”. Una dichiarazioni d’intenti piuttosto chiara, per un giocatore il cui prestito terminerà il prossimo 30 giugno. Per trattenerlo al ‘Villa Park’, però, sarebbe necessaria un’offerta da 40 milioni di euro all’indirizzo del Barcellona. Nulla di impossible per ‘ Villans’, che potrebbero continuare a fare affidamento sul 29enne brasiliano anche nella prossima stagione. L’ipotesi di un suo eventuale ritorno in Serie A, invece, sembrano allontanarsi ancora una volta.