CM.IT | Juve-Matic affare non concreto: la situazione

Juventus, le ultime sulla pista che porta a Nemanja Matic come possibile colpo a costo zero: l’affare non è concreto

In attesa di concludere la stagione con la sfida all’Inter in finale di Coppa Italia, la Juventus sta già studiando e sondando il terreno in vista della prossima annata. E dall’Inghilterra arriva la tentazione chiamata Nemanja Matic. Il serbo, stando quanto riferito da Oltremanica, sarebbe vicinissimo ai bianconeri con un bonus alla firma e un ingaggio da 5 milioni di euro.

Stando però a quanto raccolto da Calciomercato.it, la pista Matic al momento non è concreta: il serbo sarebbe stato proposto, ma pur essendo un profilo che non dispiacerebbe ad Allegri, la dirigenza preferirebbe altri profili. In particolare in mediana si pensa ad un giocatore vicino ai 30 anni o, in caso di over 30, si preferirebbe puntare eventualmente su un profilo come Jorginho, anche come caratteristiche. Altrimenti un nome più giovane e futuribile.

Il giocatore del Manchester United potrebbe sì essere un’occasione a parametro zero, ma tra commissioni e ingaggio (vicino ai 5 milioni di euro) non sembra essere un’operazione che la dirigenza intende contemplare per un calciatore della sua età. Al momento l’unico giocatore oltre i 30 anni che la Juventus intende prendere in seria considerazione è Angel Di Maria.