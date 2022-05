Cambia tutto per la Juve: offerta da 45 milioni e addio al centrocampista

Il destino di un centrocampista potrebbe cambiare all’improvviso sul calciomercato. La Juve passa in secondo piano con l’offerta da 45 milioni

L’asta è pronta e potrebbe riguardare uno di quei talenti da sempre, uno di quelli che fa emozionare e impazzire i tifosi.

Stiamo parlando di Youri Tielemans, centrocampista che tanto bene sta facendo in Premier League con la maglia del Leicester, che promette tantissimo e che Massimiliano Allegri vorrebbe alla Juventus. Il belga, corteggiato da metà Europa, secondo quanto riporta il ‘The Sun’, ha deciso qualcosa sul suo futuro, che parla ancora inglese. A patto che l’Arsenal, la squadra che ha offerto 45 milioni per il venticinquenne, si qualifichi alla prossima edizione della Champions League. Una conditio posta da Tielemans, infatti, è proprio la certezza di poter giocare nell’Olimpo del calcio europeo. Motivo per cui, tra l’altro, sono state rispedite al mittente le richieste del Manchester United che, con la sconfitta sonora di ieri contro il Brighton, ha detto ufficialmente addio alla coppa dalle grandi orecchie per la prossima stagione.

Si decide il destino di Tielemans: la Juve si allontana

Riporta ancora il tabloid d’Oltremanica che i Gunners devono stare attenti anche al Real Madrid. Florentino Perez, infatti, potrebbe fare un bel regalo a Carlo Ancelotti – meritato per giunta – e portare in Spagna il gioiellino delle Foxes. Così facendo, insomma, la possibilità, appunto, di acquistarlo per i maggiori club di Serie A diventa difficile, anche per la Juve. Che comunque un posto in Champions se lo è garantito già una settimana fa.

C’è ancora tempo per capire come andrà a finire, sicuro è che non rimarrà a Leicester. Il contratto scade nel 2023, lui non rinnoverà e il club eliminato dalla Roma in Conference League non vuole perderlo a zero.