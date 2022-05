Juventus, scoppia il caso Vlahovic: “Troppo frustrato”

Momento poco felice per Vlahovic alla Juventus, il centravanti serbo finisce nel mirino delle critiche in tv

Sette reti in 18 partite totali con la maglia della Juventus. Uno score non disastroso, ma di certo abbastanza lontano rispetto i numeri cui ci aveva abituato nel precedente anno e mezzo con la Fiorentina. E’ un momento particolare per Dusan Vlahovic, che anche ieri contro il Genoa è rimasto a secco.

Partita complicata quella del serbo, che in 74 minuti non ha praticamente mai potuto accendersi verso la porta ed è stato nuovamente sostituito, dopo il cambio con Chiellini con il Venezia che aveva fatto storcere il naso a molti. Allegri ha provato a incoraggiare Vlahovic a fine partita, ma il momento del giocatore è stato perfettamente inquadrato dalla sua faccia delusa in panchina. Una espressione che ieri sera ha fatto molto discutere gli addetti ai lavori. E sono arrivate critiche sia alla gestione da parte dell’allenatore, che all’atteggiamento del bomber stesso.

Juventus, Marchegiani bacchetta Vlahovic: “La vive troppo sul personale”

‘Contro’ Vlahovic, le dichiarazioni di Luca Marchegiani, opinionista ‘Sky’, che non è stato tenero nei suoi confronti, stigmatizzandone il comportamento. “L’espressione che ha fatto in panchina non la condivido – ha spiegato – Si sta confrontando in un ambiente diverso da quello della Fiorentina, all’inizio le cose gli sono andate anche troppo bene. I momenti senza gol ci stanno, da parte sua vedo troppa frustrazione. La sta prendendo troppo sul personale e questo si riflette sul suo gioco. Deve cercare di stare tranquillo, se la Juventus vuole vincere la Coppa Italia ha bisogno anche di lui”.