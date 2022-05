Diretta Sassuolo-Udinese | Formazioni ufficiali e live

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Sassuolo-Udinese, gara della terzultima giornata di campionato in programma alle 18

Senza più nulla da chiedere al campionato se non un piazzamento di prestigio, Sassuolo e Udinese si sfidano alle 18 nella trentaseiesima giornata di Serie A. Reduci dalla sonora batosta in casa del Napoli, i neroverdi vengono da tre sconfitte consecutive, ma preservano ancora tre punti di vantaggio sugli odierni avversari. Di fronte al proprio pubblico, Alessio Dionisi spera in una reazione d’orgoglio dei suoi ragazzi, che dovranno però vedersela con una delle squadre più in forma del campionato.

Negli ultimi sette turni, la squadra allenata da Gabriele Cioffi ha ottenuto 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte e spera di espugnare il Mapei Stadium per agguantare i padroni di casa a quota 46 punti. Negli ultimi cinque scontri diretti tra le due squadre, i bianconeri non hanno mai perso. Anche nelle ultime cinque partite in Emilia (concluse tutte con un ‘no goal’), l’ultimo successo dei padroni di casa risale al 2016, seguito da due pareggi e due vittorie degli ospiti. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Sassuolo-Udinese

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Henrique; Scamacca. All. Dionisi

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Makengo, Walace, Pereyra, Udogie; Pussetto, Deulofeu All. Cioffi

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 78, Milan 77, Napoli* 73, Juventus* 69, Roma 59, Lazio 59, Fiorentina 56, Atalanta 56, Hellas Verona 52, Torino* 47, Sassuolo 46, Udinese 43, Bologna 43, Empoli* 37, Sampdoria 33, Spezia 33, Salernitana 29, Cagliari 28, Genoa* 28, Venezia 22.

*Una partita in più