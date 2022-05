Svolta Tottenham, 12 milioni di sconto: Conte si prende il difensore

Il Tottenham di Antonio Conte ha scelto il difensore: sconto di 12 milioni e affare che potrebbe chiudersi presto

Svolta in arrivo per il Tottenham di Antonio Conte. Gli ‘Spurs’ hanno una priorità chiara per il prossimo calciomercato estivo.

Serve un difensore di alto livello al manager salentino, un calciatore in grado di calarsi alla perfezione nel terzetto difensivo che schiera l’ex allenatore dell’Inter.

Di nomi in queste settimane ne sono stati fatti tanti, qualcuno anche proveniente dalla Serie A. Ovviamente Conte sarebbe felice di prendersi un calciatore che ha già allenatore come uno dei tre difensori dei nerazzurri: de Vrij su tutti, ma anche Skriniar e Bastoni sono stati accostati al Tottenham. Come è stato accostato agli Spurs anche Bremer, difensore brasiliano del Torino corteggiato da tutte le big estere ed italiane, Inter e Juventus su tutte. E restando ai bianconeri, anche de Ligt è un nome che non dispiacerebbe a Conte. Tanti nomi ma presto la decisione potrebbe arrivare con una trattativa che potrebbe entrare a breve nel rettilineo finale.

Calciomercato, il Tottenham di Conte ha scelto il difensore

Secondo quanto riferisce Football Insider, infatti, il Tottenham è ottimista per l’affare Pau Torres. Potrebbe essere lo spagnolo del Villarreal il prescelto per rinforzare la difesa di Antonio Conte. Protagonista della cavalcata in Champions della formazione di Emery, Pau Torres ha nel contratto una clausola da 65 milioni di euro, ma il club inglese è ottimista sulla possibilità di chiudere l’affare con uno sconto di circa 12 milioni di euro.

Il difensore, 25 anni, accostato anche alla Juventus, potrebbe arrivare al Tottenham per una cifra di poco superiore ai 50 milioni di euro. Un investimento importante che porterebbe la società londinese ad abbandonare tutte le piste italiane, facendo di tirare un sospiro di sollievo anche a Inter e Juventus.