Annuncio ufficiale dopo il match: Andrà via

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato del futuro di Gleison Bremer, difensore centrale granata nel mirino soprattutto dell’Inter di Simone Inzaghi

Intervenuto in conferenza stampa nel post partita della sfida fra il Torino ed il Napoli di Luciano Spalletti, Ivan Juric, tecnico del club granata, ha parlato del futuro di Gleison Bremer, difensore centrale della squadra di Urbano Cairo.

L’annuncio dell’ex allenatore di Verona e Genoa è stato praticamente inequivocabile circa il destino in sede di calciomercato dell’asso brasiliano del club piemontese: “Ci sono alte possibilità che Bremer vada via dal Torino, ma è anche giusto che sia così. Se dovessimo lasciarlo andare, dovremmo sostituirlo con un giocatore forte”.

Un annuncio che arriva da canali ufficiali e che apre ulteriormente alla partenza del giocatore brasiliano che da poco ha rinnovato il suo contratto con il Torino fino al 2024. Un prolungamento che va principalmente a favore del club che ha una maggiore forza contrattuale in sede di trattative con gli altri club, visto che precedentemente Bremer avrebbe potuto lasciare Torino a parametro zero nell’estate del 2023. Sullo sfondo, oltre al Milan ed alla Juventus così come ai grandi club esteri, c’è in pole position l’Inter di Simone Inzaghi, pronta ad affondare il colpo per il giocatore granata anche nell’ottica di un possibile addio di Stefan de Vrij.