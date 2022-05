Lecce e Cremonese conquistano la Serie A: caduta rovinosa per il Monza

Si è conclusa l’ultima giornata del campionato di Serie B: Lecce e Cremonese conquistano direttamente la promozione, playoff per il Monza

Sono arrivati i primi verdetti del campionato di Serie B 2021/22. È da poco terminata la 38esima giornata, che ha chiuso definitivamente la regular season. A raggiungere direttamente la promozione diretta sono Lecce e Cremonese, piazzatesi rispettivamente al primo e secondo posto.

Niente da fare, invece, per Monza e Pisa. Entrambe saranno costrette ad affrontare l’ostacolo playoff, per cercare di raggiungere la Serie A. Caduta rovinosa per i brianzoli, che vengono sconfitti dal Perugia in trasferta. QUI TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA.