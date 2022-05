DIRETTA Serie A, Inter-Empoli 2-2 | Intervallo LIVE

Si apre la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A con l’anticipo del venerdì tra l’Inter di Inzaghi e l’Empoli di Andreazzoli

Dopo la tre giorni dedicata alle semifinali di ritorno delle coppe europee, si torna in campo per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A: si parte con l’anticipo del venerdì tra l’Inter e l’Empoli.

I padroni di casa, guidati in panchina da Simone Inzaghi, hanno tutta l’intenzione di mettere pressione ai cugini del Milan e sorpassarli, almeno momentaneamente, in vetta alla classifica della Serie A, in attesa del risultato della sfida contro il Verona. Di contro, gli azzurri di Aurelio Andreazzoli hanno raggiunto la matematica certezza della salvezza, ma hanno già dimostrato di poter far male alle big, come successo al Napoli di Luciano Spalletti due turni fa. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-EMPOLI

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, de Vrij, Dimarco, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Lautaro Martinez, Correa. All. S. Inzaghi

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Luperto, Parisi; Asllani, Stulac, Bandinelli; Bajrami, Zurkowski; Pinamonti All. Andreazzoli

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 77, Inter 75, Napoli 70, Juventus 69, Roma 59, Lazio 59, Fiorentina 56, Atalanta 56, Verona 52, Torino 47, Sassuolo 46, Udinese 43, Bologna 43, Empoli 37, Spezia 33, Sampdoria 33, Salernitana 29, Cagliari 28, Genoa 25, Venezia 22