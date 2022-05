Serie A, Genoa-Juventus 2-1 | La cronaca del match

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra il Genoa di Blessin e la Juventus di Allegri in tempo reale

La Juventus fa visita al Genoa nel secondo anticipo del venerdì valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, terzultimo turno del girone di ritorno, che mette in palio tre punti molto importanti.

Conquistata l’aritmetica qualificazione alla prossima Champions League, i bianconeri di Allegri vanno a caccia di una vittoria per sorpassare almeno momentaneamente il Napoli impegnato domani col Torino al terzo posto in classifica. I rossoblu di Blessin sperano che gli avversari siano distratti dalla finale di Coppa Italia contro l’Inter non avendo alternative al successo per tenere viva la speranza di salvezza. All’andata la Juve si impose con il risultato di 2-0. Calciomercato.it vi offre la sfida di ‘Marassi’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Genoa-Juventus

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Bani, Criscito; Galdames, Badelj; Amiri, Melegoni, Portanova; Destro. All. Blessin

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Miretti, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Kean. All. Allegri

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 78 punti, Milan 77, Napoli 70, Juventus 69*, Roma 59, Lazio 59, Fiorentina 56, Atalanta 56, Verona 52, Torino 47, Sassuolo 46, Udinese 43, Bologna 43, Empoli* 37, Spezia 33, Sampdoria 33, Salernitana 29, Cagliari e Genoa* 28, Venezia 22

*una partita in più