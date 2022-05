Scelto il post Chiellini: arriva dall’Inter

La Juventus deve sostituire il partente Chiellini: il nome buono può arrivare dai grandi rivali dell’Inter, la ‘sentenza’

Si chiude un’era per la Juventus. Giorgio Chiellini a fine stagione dirà addio alla società bianconera, in attesa di capire quale sarà il suo futuro tra MLS, studio e ruolo dirigenziale sempre nel club in cui ha trascorso tutta la sua carriera.

L’addio del senatore juventino costringe la dirigenza a guardarsi intorno alla ricerca del sostituto migliore. Allegri potrà fare affidamento ancora su Bonucci e, salvo offerte clamorose, dovrebbe avere anche de Ligt. Almeno un innesto però è necessario e servirà un profilo di grande affidabilità per non far sentire la mancanza di un elemento di grande personalità come Chiellini. Diversi i nomi accostati alla Juventus in queste settimane, sia in Italia che all’estero: la sentenza però è già stata emessa e fa sicuramente rumore.

Calciomercato Juventus, il sostituto di Chiellini viene dall’Inter

Proprio sul nuovo difensore della Juventus si è concentrato il sondaggio pubblicato sul canale Telegram di Calciomercato.it. “Chiellini parla già da ex giocatore della Juventus, quale difensore centrale di piede sinistro sarebbe ideale per Allegri per rimpiazzarlo?” la domanda che abbiamo posto.

Tra le opzioni fornite ce n’è una clamorosa che ha prevalso sulle altre: si tratta di Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter. Per lui ha votato il 36% di chi ha risposto al sondaggio, staccando un altro giovane come Pau Torres (26%). In terza posizione Alessio Romagnoli (23%) forse il più facile da prendere visto che è in scadenza di contratto con il Milan. Staccato invece Lucas Hernandez: il 26enne difensore francese del Bayern Monaco ha racimolato il 15% di voti. Non lui, ma Bastoni il nome giusto per il post Chiellini.