Annullata la squalifica: UFFICIALE la sua presenza contro i nerazzurri

E’ stata annullata la squalifica al calciatore, che potrà sfidare la squadra in lotta per l’Europa

Domenica potrà difendere la propria porta. La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale presieduta da Carmine Volpe ha annullato la squalifica inflitta al calciatore.

Stiamo parlando di Provedel, che era stato sanzionato dal Giudice Sportivo, con un turno di stop per aver pronunciato un’espressione blasfema, in occasione del match contro la Lazio.

Senza la squalifica, il portiere dello Spezia potrà così occupare regolarmente il suo posto tra i pali domenica alle ore 12.30, quando di fronte si ritroverà l’Atalanta. Un match importante per i bergamaschi che vogliono vincere per conquistare punti per la corsa all’Europa ma anche per i liguri che non sono ancora matematicamente salvi.