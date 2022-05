Serie A, gli arbitri della 36/a giornata: la scelta per Verona-Milan

Sono arrivate le designazioni arbitrali per la 36/a giornata di Serie A. Scelte fatte anche per Verona-Milan e Fiorentina-Roma, partite decisive per scudetto e corsa europea

Il momento è quello decisivo, ora non si può più sbagliare. Il Milan è atteso dalla trasferta contro il Verona, la partita è di quelle insidiose e ritornano anche brutti pensieri per i tifosi rossoneri, visto l’avversario in questione.

Per una sfida così importante, era attesa anche la designazione arbitrale: toccherà a Doveri gestire un match che dirà tanto su chi sarà campione d’Italia. Non è, però, l’unico da tenere in considerazione. Infatti, Fiorentina-Roma vale un bel pezzo d’Europa: per un incontro così delicato, e che arriverà dopo le fatiche di Conference League per i giallorossi, la scelta è caduta su Guida. Di seguito tutte le designazioni.

TORINO – NAPOLI Sabato 07/05 h. 15.00

PRONTERA

LIBERTI – DEL GIOVANE

IV: BARONI

VAR: IRRATI

AVAR: ZUFFERLI

SASSUOLO – UDINESE Sabato 07/05 h. 18.00

MARCENARO

MONDIN – MASSARA

IV: CAMPLONE

VAR: DI MARTINO

AVAR: IRRATI

LAZIO – SAMPDORIA Sabato 07/05 h. 20.45

MASSA

BOTTEGONI – VONO

IV: PATERNA

VAR: ABISSO

AVAR: COSTANZO

SPEZIA – ATALANTA h. 12.30

MARESCA

PAGLIARDINI – IMPERIALE

IV: MASSIMI

VAR: IRRATI

AVAR: VOLPI

VENEZIA – BOLOGNA h. 15.00

MARINELLI

PERETTI – PAGANESSI

IV: MIELE G.

VAR: MAGGIONI

AVAR: ZUFFERLI

SALERNITANA – CAGLIARI h. 18.00

DI BELLO

BINDONI – BACCINI

IV: PEZZUTO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MELI

H. VERONA – MILAN h. 20.45

DOVERI

CARBONE – BRESMES

IV: AYROLDI

VAR: AURELIANO

AVAR: PASSERI

FIORENTINA – ROMA Lunedì 09/05 h. 20.45

GUIDA

VECCHI – ROCCA

IV: SACCHI

VAR: BANTI

AVAR: SANTORO