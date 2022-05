DIRETTA Serie A, Salernitana-Venezia | FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Per il recupero della ventesima giornata del campionato di Serie A, sfida salvezza tra la Salernitana e il Venezia

Si chiude, dopo mesi, la ventesima giornata del campionato di Serie A con l’ultimo recupero in programma, l’importantissimo match salvezza tra la lanciatissima Salernitana e il Venezia.

I granata di Davide Nicola, come detto, sono lanciatissimi e arrivano a questo decisivo appuntamento dopo il pareggio ottenuto sul campo dell’Atalanta di Gasperini nel turno precedente, un filotto di quattro risultati utili consecutivi che li ha riportati dall’ultimo al terzultimo posto in classifica, a due punti dal Cagliari. Di contro, i lagunari, che hanno esonerato l’allenatore Paolo Zanetti, sostituto da Andrea Soncin, hanno perso contro la Juventus domenica scorsa e non trovano la vittoria dal 12 febbraio scorso (2-1 sul campo del Torino): quasi l’ultima spiaggia per sperare ancora nella permanenza nella massima serie. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Arechi’ di Salerno.

FORMAZIONI UFFICIALI SALERNITANA-VENEZIA

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Ederon, Bohinen, L. Coulibaly, Zortea; Bonazzoli, Djuric. All. Nicola

VENEZIA (3-5-2) Maenpaa; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Peretz, Ampadu, Haps; Aramu, Henry, Okereke. All. Soncin

CLASSIFICA: Milan punti 77, Inter 75, Napoli 70, Juventus 69, Roma 59, Lazio 59, Fiorentina 56, Atalanta 56, Verona 52, Torino 47, Sassuolo 46, Udinese 43, Bologna 43, Empoli 37, Spezia 33, Sampdoria 33, Cagliari 28, Salernitana* 26, Genoa 25, Venezia* 22.

*Una partita in meno