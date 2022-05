Europa League, la cronaca di Eintracht-West Ham 1-0 e Rangers-Lipsia 3-1

Calciomercato.it seguirà in tempo reale le due semifinali di ritorno di Europa League, Eintracht-West Ham e Rangers-Lipsia

Il tempo dei calcoli e delle recriminazioni è finito. Questa sera si fa sul serio e ogni piccolo passo falso potrebbe costare l’accesso alla finale di Europa League. Eintracht Francoforte-West Ham e Rangers Glasgow-Lipsia decreteranno quali squadre andranno a Siviglia il prossimo 18 maggio per raccogliere lo scettro del Villarreal. Dopo dieci anni di predominio inglese e spagnolo nell’albo d’oro, gli Hammers proveranno a mantenere la tradizione, ma sono chiamati a ribaltare l’1-2 subito all’andata in casa.

Reduce da due sconfitte consecutive in Premier anche in virtù dell’ampio turnover apportato da David Moyes, la squadra londinese affronterà una squadra caratterizzata da un mix di esuberanza ed esperienza che ha travolto anche il Barcellona. Nell’altra semifinale, il Lipsia proverà a difendere l’1-0 ottenuto nella gara di andata, consapevole delle insidie del fattore campo. Nelle ultime 20 partite in casa, i Rangers hanno perso solo due volte, collezionando 14 vittorie e 4 pareggi. Calciomercato.it seguirà le due semifinali di Europa League in tempo reale.