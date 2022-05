CMIT TV | Jorginho torna in Serie A: l’annuncio in diretta

Per Jorginho possibile ritorno in Serie A: da Londra arriva la conferma sulla volontà del centrocampista del Chelsea

La voglia di tornare in Italia, l’interesse della Juventus. Per Jorginho il futuro è ancora tutto da scrivere, con il contratto in scadenza con il Chelsea nel 2023 e la sensazione che il futuro possa tornare ad essere in Italia.

Joao Santos, il suo agente, in una recente esclusiva rilasciata a Calciomercato.it, ha spiegato con precisione come stanno le cose: “Ho parlato con la dirigenza dei Blues – le sue parole alla nostra redazione – , senza cambio di proprietà non si può fare nulla. Cherubini è consapevole di questa situazione. Possiamo solo aspettare che arrivi un compratore per il Chelsea”. Una svolta per il club londinese sembrerebbe in arrivo con la trattativa per la cessione che parrebbe essere arrivata al rettilineo finale. Intanto sul futuro si Jorginho si è espresso anche Aaron Rutigliano, proprietario del ristorante gola di Londra, meta abituali di diversi calciatori, tra i quali anche il centrocampista brasiliano. L’ex Napoli ha festeggiato la Champions proprio nel ristorante di Rutigliano che sul futuro ha espresso la sua opinione.

Calciomercato Juventus, Rutigliano su Jorginho alla CMIT TV

Intervenuto alla CMIT TV, Aaron Rutigliano ha parlato così del futuro di Jorginho: “La situazione del mercato girerà tutto intorno al Chelsea. Finché non acquistano la società, non possono né vendere, né acquistare. Ho letto che ci sono diverse squadre interessate, soprattutto la Juventus. Jorginho ama l’Italia, è probabile un ritorno ma ripeto: dipende tutto dalla situazione della guerra perché è tutto legato alla guerra”.