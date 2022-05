“Sogno la Nazionale”: Caprari chiama Mancini e avvisa il Milan

Caprari è una delle grandi rivelazioni della stagione di Serie A. Le parole dell’attaccante tra il Milan e il sogno Nazionale

Il Verona di Tudor vuole continuare a stupire e punta il record di punti in Serie A, anche nel segno di Gianluca Caprari.

A ‘La Gazzetta dello Sport’, l’attaccante gialloblù ha fatto il bilancio della sua stagione, di gran lunga la migliore in carriera: “Adesso ho fatto il salto di qualità che mi mancava. Spero di realizzare il sogno che ho da sempre: la Nazionale. Ci spero tanto, ne ho avuto soltanto un assaggio, mi sento pronto”. Dal sogno Nazionale al Milan: “Non fa differenza: come a Cagliari, andiamo in campo per vincere tutte le partite, non ci interessa il discorso salvezza o scudetto. Abbiamo il nostro obiettivo ed è giusto giocare sempre per vincere. Sarà una partita spettacolare, loro hanno grande qualità ma il Verona ha dimostrato che se sta al 100% è fastidioso per tutti e possiamo fare risultato anche con loro”. Infine, sulla corsa scudetto: “Lo merita Il Milan? Per come ha giocato questo campionato, sì, se lo merita, anche se credo che la squadra più forte sia l’Inter“.