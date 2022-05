Calciomercato Inter, esce allo scoperto: annuncio sui nerazzurri

Calciomercato Inter, un obiettivo dei nerazzurri si esprime sull’interessamento dei campioni d’Italia in carica: anticipazioni sul futuro

Tre gare alla fine per decidere la corsa scudetto, l’Inter deve recuperare due punti sul Milan e tenta la rimonta, ma non sarà facile. Sullo sfondo, intanto, incombe già il mercato, con i rumours, numerosi, che riguardano la squadra nerazzurra.

Tra gli obiettivi, c’è Fabiano Parisi, che con l’Empoli sfiderà l’Inter domani sera a San Siro, tentando di ostacolare la squadra di Inzaghi. Alla ‘Gazzetta dello Sport’, sull’interessamento interista, si è espresso così: “Sappiamo che io, Asllani, Zurkowski e altri piacciamo a diverse squadre, ma non ne parliamo. Siamo concentrati sul momento e sul finale di stagione. Certo è gratificante essere associati alle grandi squadre. Per ora, voglio chiudere alla grande il campionato, e magari vendicare l’ultima volta a San Siro contro l’Inter in Serie A, che all’Empoli costò la retrocessione. Sarebbe un bel regalo per i nostri tifosi”.