DIRETTA Mourinho alla vigilia di Roma-Leicester: “I tifosi devono giocare con noi” LIVE

Le dichiarazioni di Mourinho alla vigilia della sfida Roma-Leicester valevole per il ritorno delle semifinali di Conference League

Sale l’attesa in casa Roma per la sfida di domani sera con il Leicester che avrà in palio la qualificazione alla finale di Conference League. I giallorossi partono con un vantaggio, l’1-1 conquistato in Inghilterra nel match d’andata. A partire delle 17 parlerà Mourinho nella conferenza stampa di vigilia. Diretta testuale qui su Calciomercato.it.

CONFERENZA STAMPA MOURINHO

DIFFERENZA DI IMPEGNI: “Spero che possa non avere peso, ma è un’analisi ovvia. Mi sono già trovato nella situazione in cui tu non hai nessuna possibilità di raggiungere gli obiettivi in campionato e ti concentri totalmente sulla competizione europea. Anche se la loro comeptizione era l’Europa League, è comunque un modo per qualificarsi in Europa nella prossima stagione. Era logico che facessero riposare qualcuno per domani, noi non possiamo farlo perché non possiamo buttare la possibilità che abbiamo in campionato, dove siamo in corsa. La mia speranza è che domani l’aspetto emozionale possa dare un grande stato d’animo ai miei calciatori, in modo da aiutarli a vincere”.

OLIMPICO: “Siamo insieme in competizione da più o meno dieci mesi, con momenti belli e meno belli da ricordare. Sarebbe bello festeggiare questa empatia, che rimane al di là dei risultati. Meritiamo tutti di finire bene queste due partite dell’Olimpico. Mi piacerebbe che domani i tifosi giochino la partita con noi. Si può stare allo stadio come spettatori e si può stare allo stadio giocando. Se si va allo stadio per giocare allora è diverso. È questo ciò che chiediamo ai nostri tifosi”.

