Juventus, un solo big a centrocampo: la scelta è fatta

Juventus, in estate c’è spazio soltanto solo per un colpo top a centrocampo: la scelta è stata fatta

Una stagione decisamente al di sotto delle aspettative, con solo la possibile vittoria della Coppa Italia che può risollevare i morali. L’annata che ha segnato il ritorno alla guida del club bianconero di Massimiliano Allegri, ha visto una Juventus mai davvero protagonista per la lotta allo scudetto, accompagnata da un’anticipata uscita in Champions League.

Quella bianconera si può considerare come una stagione di rodaggio, ma per il prossimo anno il mercato potrebbe regalare delle sorprese. Certamente mancherà Paulo Dybala, che lascerà il club a fine stagione, ma in rosa potrebbe arrivare un centrocampista di assoluto spessore. L’innesto di Zakaria fatto in inverno non può bastare, sembra ormai certo che i bianconeri si fionderanno sul mercato a caccia di un centrocampista top.

Sondaggio CM.IT, Juventus: scelto Milinkovic-Savic per la mediana

A tal proposito Calciomercato.it ha chiesto ai propri follower su Twitter quale colpo top a centrocampo dovrebbe realizzare la Juventus. E su quattro opzioni a disposizione, la scelta è stata quasi unanime. Perché il 62,6% dei votanti ha scelto Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo è seguito da tempo in casa bianconera e chissà che in estate non possa davvero lasciare la Lazio, a patto però di offerte super che possano far vacillare il presidente Lotito.

Il 18,7% ha invece votato per il ritorno di Paul Pogba. Anche il centrocampista francese potrebbe cambiare aria in estate e tanti bianconeri sognano di rivederlo a Torino. Per il 10,1% il nome giusto è quello invece di Rodrigo De Paul. L’argentino non sta forse rendendo quanto ci si aspettasse con la maglia dell’Atletico Madrid: chissà che non possa magari tornare in Italia in estate. Possibile ritorno in Italia anche per Jorginho. L’agente, in esclusiva a Calciomercato.it, aveva rivelato come, senza offerte per una nuova proprietà, il centrocampista sarebbe rimasto al Chelsea al 100%. Solo l’8,6% dei votanti ha però scelto l’ex centrocampista del Napoli.