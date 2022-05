Calciomercato.it vi offre in tempo reale Real Madrid-Manchester City, gara di ritorno delle semifinali di Champions League

Dopo lo spettacolare 4-3 della partita di andata, Real Madrid e Manchester City si affrontano questa sera al Santiago Bernabeu nella semifinale di ritorno di Champions League. Già conquistata dal Liverpool, la finale di Parigi conoscerà oggi la seconda pretendente alla coppa dalle grandi orecchie. Reduce dalla conquista della Liga, Carlo Ancelotti ha già vinto la competizione tre volte da allenatore e va a caccia del poker.

Sconfitto dal Chelsea in finale la scorsa stagione, Pep Guardiola va a caccia di un’altra chance per dimostrare di poter vincere a livello europeo anche lontano dal Barcellona. Dopo aver dominato a lunghi tratti la sfida d’andata, i ‘Citizens’ si ritrovano con un solo gol di vantaggio. Una situazione non facilissima da gestire, anche se De Bruyne e compagni sperano di festeggiare con il passaggio del turno un’altra trasferta a Madrid, dopo aver eliminato l’Atletico di Simeone. Calciomercato.it seguirà in tempo reale la partita di stasera, che sarà arbitrata da Daniele Orsato.

Formazioni ufficiali Real Madrid-Manchester City

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Militao, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Gabriel Jesus, Foden. All. Guardiola.