UFFICIALE | Addio Inter, ha firmato con un altro club

Calciomercato Inter, sfuma il colpo a parametro zero. Non vestirà nerazzurro: ha già firmato il nuovo contratto

Sfuma ufficialmente il colpo Matthias Ginter per l’Inter. Il difensore tedesco, il cui contratto con il Borussia Moenchengladbach terminerà alla fine della stagione, era stato accostato al club nerazzurro come possibile rinforzo a costo zero per il reparto arretrato.

Affare che però è sfumato perché Ginter ha deciso di restare in Germania ed accasarsi al Friburgo. Il nazionale tedesco classe 1994 infatti ha firmato un contratto che lo legherà al club del Baden-Württemberg. Per lui si tratta di un ritorno: Ginter infatti è cresciuto in quel di Friburgo e con il club aveva esordito in Bundesliga prima di approdare prima al Borussia Dortmund e poi al Gladbach.

Calciomercato Inter, UFFICIALE: Ginter va al Friburgo

Nulla da fare quindi per l’Inter che si era parecchio interessata al nazionale tedesco. A darne l’ufficialità è stato lo stesso Friburgo. “Matthias Ginter torna all’SC Freiburg. Il 28enne difensore centrale si trasferirà dal Borussia Mönchengladbach la prossima stagione. Ginter ha scelto la maglia numero 28 e si è convenuto di non divulgare i contenuti del contratto”.

Queste le parole del difensore: “Volevo fare qualcosa di molto speciale nella mia carriera e non c’è niente di più speciale per me che tornare nella società sportiva e nella città in cui sono nato. Lo sviluppo dell’intero club, il potenziale della squadra e il modo speciale di comunicare con i dirigenti del club nelle ultime settimane: trovare tutto questo può essere descritto come un colpo di fortuna. Tutto questo si adattava perfettamente alle mie esigenze”.