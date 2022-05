Erede di Dybala a sorpresa: offerta Juve per un top scontento

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato la Juventus potrebbe comprare in Premier League l’erede di Paulo Dybala

Nel futuro della Juventus non ci sarà Paulo Dybala. In quello dell’argentino potrebbe invece esserci l’Inter, anche se il quasi ex numero 10 bianconero non ha ancora preso una decisione e come meta preferita mantiene in cima sempre la Liga.

Il problema è capire chi andrà a raccogliere l’eredità del classe ’93 di Rosario. Stamattina ha ripreso quota il nome di Angel Di Maria, ‘occasione’ a zero visto che il Paris Saint-Germain non ha intenzione di rinnovargli il contratto. Resistono però gli altri nomi, in primis Zaniolo e poi i vari Raspadori, Antony e Neres. Sullo sfondo il ‘sogno’ Salah, un sogno ad oggi irraggiungibile. In verità ‘Tuttosport’ rilancia pure Pulisic, statunitense di stanza al Chelsea che con Tuchel fatica a trovare spazio con continuità.

Qualche giorno fa il papà ha fatto un tweet, poi rimosso, evidenziando l’amarezza sua e di suo figlio per la situazione che sta vivendo a Londra: “La cosa triste è che ama il Chelsea, i compagni di squadra e Londra. Ci mette cuore e anima per essere un professionista. Avanti e avanti, ragazzo mio…Ci sono sei importanti mesi davanti”. Tutto chiaro: Pulisic vuole lasciare i ‘Blues’.

Calciomercato Juventus, pronta l’offerta per Pulisic

Pulisic ha un contratto fino al 2024 da ben 9 milioni di euro netti a stagione, per la Juventus si tratterebbe quindi di un investimento molto oneroso. Il Chelsea potrebbe chiedere non meno di 50 milioni di euro per il cartellino. Secondo l’insider ‘Indykaila News’ i bianconeri fanno sul serio tanto che sono intenzionati a presentare un’offerta concreta alla nuova proprietà dei ‘Blues’, facendo leva sulla voglia del calciatore di cambiare aria.