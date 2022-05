Decisione dell’Inter su Inzaghi: fissata la data per il rinnovo

L’Inter e Simone Inzaghi sono pronti a rinnovare la propria fiducia reciproca: fissata la data per il prolungamento di contratto

Alla sua prima stagione sulla panchina di una ‘big’, Simone Inzaghi è stato protagonista di alti e bassi: luci ed ombre che, però, non pregiudicheranno la sua continuità in nerazzurro.

Il tecnico romagnolo ha già vinto un trofeo, arricchendo la bacheca dell’Inter di una Supercoppa italiana vinta contro la Juventus: uno scenario che potrebbe ripetersi anche in Coppa Italia. In campionato, invece, la sensazione generale è che la sua squadra debba avere i maggiori rimpianti in caso di mancato scudetto. Tutta teoria, al momento, considerando il fatto che l’Inter può ancora riuscire a terminare il campionato davanti al Milan di Stefano Pioli. Dopo le parole di Marotta, il club meneghino sembra essere pronto ad offrire il rinnovo a Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, Marotta conferma Inzaghi | Rinnovo alla fine del mese

Mancano quattro partite al termine della stagione per i nerazzurri, tre in campionato e la finale di Coppa Italia. Quattro partite che potenzialmente potrebbero portare altri due trofei all’Inter, che suggellerebbe una stagione importante a livello di vittorie. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, alla fine del mese arriverà la firma sul rinnovo di contratto: Simone Inzaghi si legherà al club meneghino fino al 2024, con opzione per il 2025.

Un contratto importante, con ingaggio portato dagli attuali 4 milioni a stagione a 5,5 milioni netti annui. Anche dal punto di vista economico un upgrade, che riconoscerebbe al tecnico romagnolo lo status raggiunto in Serie A. Prima di tutto questo, però, ci sono altri due trofei da raggiungere. In caso di ‘tripletino’, infatti, anche i tifosi accoglierebbero con maggiore entusiasmo il suo rinnovo di contratto.