CMIT TV | L’Inter fa sul serio: “Tentativo in corso”

Intervenuto alla CMIT TV Fabrizio Biasin risponde a Sacchi e svela la trattativa dell’Inter: “Un tentativo lo stanno facendo”

L’Inter si prepara ad affrontare le ultime quattro partite della stagione con ancora due titoli da poter portare a casa.

La squadra di Inzaghi è in piena corsa per lo scudetto, con due punti da recuperare ai cugini del Milan, e sfiderà la Juve nella finale di coppa Italia. Questo non è bastato però a Inzaghi per convincere Arrigo Sacchi che ha definito “antico” il gioco della squadra nerazzurra: “L’Inter fa un gioco anni ’60: può funzionare in Italia ma non in Europa”.

Una critica non condivisa che Fabrizio Biasin che, nel suo intervento alla CMIT TV, ha risposto all’ex commissario tecnico dell’Italia: “Con tutto il rispetto per una leggenda del calcio come Arrigo Sacchi non sono assolutamente d’accordo, così come non credo che il calcio di Inzaghi non sia adatto all’Europa. Il suo modo di giocare per me è stramoderno”.

Calciomercato Inter, Biasin su De Paul: “E’ una possibilità”

Da Arrigo Sacchi e dalla sua critica all’Inter al futuro con il calciomercato pronto ad accendere i motori. Tra i nomi accostati alla società nerazzurra c’è anche Rodrigo De Paul, ex centrocampista dell’Udinese che con l’Atletico Madrid ha avuto un impatto non felicissimo con la Liga.

Sull’argentino Biasin afferma: “Secondo me c’è una possibilità, non una certezza. Una possibilità legata a tantissimi fattori, ma di sicuro Marotta e Ausilio, soprattutto quest’ultimo, hanno ancora la testa sul giocatore. Magari un tentativo lo stanno facendo o lo faranno”.