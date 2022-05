Calhanoglu ha le idee chiare: scelta fatta

Calhanoglu ha le idee chiare sul suo futuro: l’annuncio del trequartista turco svela la sua decisione

Il suo trasferimento dal Milan all’Inter, per giunta gratis, ha fatto grande scalpore la scorsa estate. Hakan Calhanoglu è entrato nella lista dei ‘traditori’, di chi è passato da una sponda all’altra dei navigli.

Il primo anno in nerazzurro per lui è stato positivo: 7 gol e 11 assist sono numeri che fanno capire quanto importante è stato il suo contributo per la squadra di Inzaghi. Lo stesso allenatore che ha avuto un ruolo fondamentale nella sua scelta di accettare la proposta dell’Inter la scorsa estate. A raccontarlo è lo stesso Calhanoglu in un’intervista a ‘DAZN’ dove si proietta anche sul futuro: “Ero in Nazionale e 2-3 volte ho parlato con Inzaghi. Subito si è instaurato un bel rapporto ed alla fine eravamo entrambi felici per il mio arrivo in nerazzurro”.

Calciomercato Inter, l’annuncio di Calhanoglu

Nel corso dell’intervista, Hakan Calhanoglu si è sbilanciato anche sul futuro. Il turco da questo punto di vista ha le idee chiare: “Mi piace stare in Italia e voglio restare il più a lungo possibile: è un Paese che ha molte similitudini con la Turchia“.

Il calciatore poi ha continuato: “Sono felice di essere stato il primo calciatore turco ad aver giocato 150 partite in Serie A, ma voglio giocarne ancora altre. All’Inter mi sento a casa, voglio restare qui”. Dal futuro al passato con quel Milan che torna alla mente, soprattutto la sconfitta nel derby: “La più dolorosa”.