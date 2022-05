Bye Bye Juventus: “Sarà del Milan”

Il Milan si avvicina al colpo: arrivano conferme in merito al sostituto di Franck Kessie: “Sarà un ottimo sostituto dell’ivoriano”

Il calciomercato del Milan ha chiaramente bisogno del passaggio di proprietà per avere l’accelerata decisiva. Come vi stiamo raccontando, i rossoneri hanno praticamente messo le mani su Sven Botman e Divock Origi.

Per il difensore accordo, sui tre milioni di euro netti a stagione, raggiunto a febbraio, quando il suo entourage ha fatto visita a Paolo Maldini e Frederic Massara. Serve il closing per la fumata bianca definitiva, così come per il belga. Il giocatore, che lascerà Liverpool al termine della stagione, ha già detto sì al Milan. Ora, chiaramente, servono le firme.

Calciomercato Milan, si accelera per Renato Sanches

In queste ultime ore, poi, si è tornati fortemente a parlare di Renato Sanches. Il centrocampista è da tempo in cima alla lista dei desideri del Milan, che avrebbe voluto portare il calciatore in Italia già a gennaio.

Le parti sono stati in continuo contatto per riuscire a trovare l’accordo definitivo. Jorge Mendes e la dirigenza rossonera non sono così lontani e l’affare potrebbe andare in porto con un contratto da circa 4/5 milioni di euro netti a stagione.

Nessun problema con il Lille che potrebbe accontentarsi di una cifra non superiore ai 20 milioni di euro. L’accordo in scadenza il 30 giugno 2023, fra poco più di un anno, non permette ai francesi di tirar troppo la corda. Ecco perché l’affare sembra davvero destinato ad andare in porto. Anche in questo caso bisognerà pazientare l’arrivo di Investcorp, ma appare davvero tutto apparecchiato, con buona pace dei tanti club che lo hanno cercato a partire dalla Juventus

Renato Sanches è un calciatore importante, che numericamente andrà sostituire Franck Kessie. Il portoghese, però, ha caratteristiche ben diverse e potrà dare una maggiore qualità alla trequarti.

Un acquisto approvato da Fernando Campos: “Renato Sanches è un talento. Ha fatto molto bene al Benfica e non è stato all’altezza delle aspettative al Bayern. Ma ci può stare, ogni atleta ha un tempo di adattamento diverso. È cresciuto molto al Lille, mostrando le sue qualità. Sarà un grande rinforzo il Milan e un ottimo sostituto di Kessie”, parole queste, del giornalista – scritte su Twitter – che di fatto confermano l’arrivo di Sanches ai rossoneri.