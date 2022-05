Calciomercato Milan, è fatta con il Bayern Monaco per 60 milioni

E’ pronta a scatenarsi un’asta internazionale per uno dei migliori talenti della nuova generazione

In attesa che l’era Investcorp prenda definitivamente piede in casa Milan, già negli ultimi giorni si è parlato tanto di mercato e di possibili colpi rossoneri. Profili più o meno raggiungibili dalla nuova proprietà, i quali potrebbero alzare il livello di una squadra già tanto competitiva negli ultimi anni.

Una delle primissime certezze del nuovo corso sarà la riconferma in blocco di chi ha consentito al Milan di rinascere nelle ultime stagioni, iniziando dunque con la rinnovata fiducia a Maldini e Massara in dirigenza. Guida tecnica che rimarrà salda nelle mani di Stefano Pioli, altro artefice della crescita di un gruppo che si sta giocando lo scudetto con l’Inter a tre giornate dal termine.

Per quanto riguarda la rosa, invece, il primo punto di riferimento della nuova proprietà sarà Rafa Leao, il miglior volto di un Milan giovane che punta al talento, calciatore che verrà blindato da Investcorp sebbene i numerosi interessi sparsi in Europa. Un altro che la stoffa da campione ce l’ha cucita addosso è Christopher Nkunku, sogno di mercato dei rossoneri per la prossima estate.

Calciomercato Milan, il Bayern Monaco piomba su Nkunku

Nkunku è sicuramente uno di quei nomi che, oltre a scaldare il cuore dei tifosi, può davvero spostare gli equilibri di una squadra. Protagonista fin qui della sua miglior stagione in carriera con la maglia del Lipsia, comprensibilmente ha attratto l’interesse di numerosi club in Europa, tra cui appunto il Milan.

Per i rossoneri potrebbe però non essere così semplice, visto che in questa corsa avrà la meglio chi riuscirà a giocare d’anticipo. Il Milan dovrà attendere il passaggio di proprietà prima di potersi muovere concretamente, rischiando dunque di arrivare in ritardo.

Come riferito da ‘ESPN’, oltre a Paris Saint Germain, Real Madrid e Manchester United, improvvisamente è spuntato anche il Bayern Monaco. Il trequartista francese sarebbe stato indicato direttamente da Julian Nagelsmann, disposto a fare follie pur di avere Nkunku nella sua rosa dalla prossima stagione. Il prezzo del cartellino parte da 60 milioni di euro, si prevede un’asta internazionale, con i campioni di Germania in pole position.