Milan, Investcorp punta già il prossimo colpo: non meno di 80 milioni

Investcorp non è ancora proprietario del Milan, ma il primo appuntamento dell’agenda sembra già definito

Il Milan vola, a piccoli passi ma costanti e inesorabili. La squadra di Pioli ha ancora due punti preziosissimi di vantaggio sull’Inter, che dovrà amministrare nelle prossime tre partite decisive. Un bottino importante, che sale a tre punti considerando che a parità i rossoneri possono contare sugli scontri diretti a favore.

La vittoria con la Fiorentina in questo senso è stata di un’importanza clamorosa, in una partita molto complicata contro una squadra forte e in lotta per l’Europa. A sbrogliare la situazione, complice l’errore di Terracciano, è stato ancora una volta Rafael Leao. Il portoghese si è dimostrato di nuovo decisivo, come spesso accaduto negli 1-0 di quest’anno. In estate il nodo relativo al suo futuro sarà uno di quelli più importanti da sciogliere, forse il più importante. E Investcorp sta già studiando il modo per blindarlo.

Investcorp punta tutto su Leao: il piano e le cifre per blindarlo al Milan

Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, quello per il rinnovo di Leao è il primo appuntamento già cerchiato in rosso da parte di Investcorp dopo la fine della stagione e ovviamente la firma per l’acquisto del Milan. L’intenzione dichiarata è quella di puntare ancora su di lui e blindarlo. Le big di Premier ci pensano, anche se al momento solo il PSG ha mosso dei piccoli passi concreti, pronto a offrire 70 milioni di euro. I rossoneri fanno muro, vogliono puntare su di lui e comunque lo valutano almeno una decina di milioni in più, considerando anche che il 15% andrà al Lille.

La proposta d’ingaggio del Milan si aggirerà sui 4,5 milioni fino al 2026 (il triplo dello stipendio attuale nell’accordo che scade nel 2024). Ci saranno comunque altri nodi da sciogliere, come la causa con lo Sporting e il risarcimento da 16,5 milioni e ovviamente lo stesso PSG che di milioni all’anno sul piatto per il giocatore ne metterebbe 6. Leao ha ribadito di essere felice in rossonero, Investcorp vuole mettere tutto nero su bianco al più presto.