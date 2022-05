Svolta Lewandowski, arriva l’annuncio definitivo

Snodo decisivo per il futuro di Robert Lewandowski, arriva l’annuncio sull’attaccante polacco: decisione ormai presa

Quello di questa estate sarà un calciomercato che mai come questa volta vedrà protagonisti i grandi bomber. In tanti, potrebbero cambiare maglia il prossimo anno e dare luogo a trasferimenti davvero eclatanti.

Da Mbappe a Lewandowski, Calciomercato.it ha raccontato in queste settimane gli intrecci che potrebbero riguardare i principali centravanti del continente. Senza dimenticare altri nomi a dir poco caldi, come potrebbero esserlo Haaland, Kane, Salah, per i movimenti all’estero, oppure Lautaro Martinez, Osimhen e altri ancora in Italia. Uno di coloro di cui si parla maggiormente, comunque, è Lewandowski, autore di gol a raffica come sempre, anche in questa stagione. Per il quinto anno consecutivo, e per la settima volta in carriera, vincerà la classifica marcatori in Bundesliga, e rivincerà quasi certamente la Scarpa d’Oro. Anche se in Europa, nelle ultime due stagioni, il Bayern Monaco si è fermato molto presto e sono partite le speculazioni sul suo futuro.

Il Bayern blinda Lewandowski, l’annuncio

Il polacco classe 1988 è stato ripetutamente accostato al Barcellona nelle ultime settimane. Ma dal suo club arriva la chiusura definitiva al suo trasferimento. Parla infatti il presidente onorario dei campioni di Germania Uli Hoeness alla ‘Bayerischer Rundfunk’, emittente radiotelevisiva bavarese e annuncia: “Lewandowski ha un contratto con noi anche l’anno prossimo e resterà al cento per cento”. Nessun trasferimento in Spagna dunque per il bomber, che continuerà la sua avventura in Baviera per la nona stagione consecutiva.