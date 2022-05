Il Milan sogna con Investcorp: scelto il colpo che spaventa la Juve

Milan, Investcorp fa sognare i tifosi rossoneri: già scelto il primo colpo sotto la guida della nuova proprietà

Le voci di un passaggio di proprietà sembrano rimbombare meno, ma probabilmente solo perché il Milan è impegnato in pieno nella lotta per lo scudetto. I rossoneri hanno due punti di vantaggio sull’Inter a tre giornate dalla fine. Un margine minimo, ma comunque importante per cercare di scalzare i cugini dal trono dei campioni d’Italia. Ma il passaggio di proprietà da Elliott ad Investcorp resta un tema caldo.

Il fondo americano potrebbe arrivare a cedere il club per oltre 1 miliardo di euro, una cifra record per il calcio italiano. Ed Investcorp, il cui 20% è detenuto da Mubadala, fondo sovrano degli Emirati Arabi, sarebbe pronto ad investire cifre notevoli nel club rossonero, con l’obiettivo di consolidarlo ai massimi livelli del calcio italiano e riportarlo al top in Europa.

Milan, sondaggio CM.IT: scelto Mahrez

Ecco perché sognare colpi milionari non è vietato e tanti sono i nomi accostati in questo senso alla società meneghina. Calciomercato.it ha deciso di lanciare sul proprio canale Telegram un sondaggio relativo proprio al primo super colpo che il Milan targato Investcorp dovrebbe fare. Il vincitore c’è, ma non è ben definito. Perché l’ala destra rappresenta una priorità in casa rossonera ed ecco quindi che il 31% dei votanti ha selezionato Riyad Mahrez. L’algerino del Manchester City è stato accostato ai rossoneri negli ultimi giorni, soprattutto dopo le voci relative ad Investcorp, ma piace anche alla Juventus per il post Dybala.

Un affare certamente difficile, ma che regalerebbe al Milan un grande campione. Per il 29% però il nome giusto sarebbe quello di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio potrebbe lasciare la capitale in estate, ma la cifra del suo cartellino resta altissima e trattare con Lotito non è semplice. Chiaro però che se Investcorp è desiderosa di investire per un grande colpo, allora il serbo potrebbe essere uno dei nomi su cui puntare. Per il 21% dei votanti sarebbe invece più giusto puntare su un difensore e in particolare su Bremer del Torino. Il 12% invece ha scelto lo spagnolo Marco Asensio, mentre il 6% crede che debba essere qualcun altro, al di fuori di questi quattro, il profilo su cui puntare.