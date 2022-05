Niente Inter, pioggia di milioni per Dybala: maxi offerta in bianconero

La Juventus, che è in lotta sia per il terzo posto che per la Coppa Italia, si è già portata avanti anche sul mercato. I bianconeri hanno salutato Paulo Dybala, che è a caccia di una sistemazione

Rush finale di stagione per la Juventus che ha già matematicamente conquistato l’accesso alla prossima Champions League e al contempo è ancora in lotta col Napoli per il terzo posto finale in campionato. Inoltre la truppa di Allegri avrà la finalissima di Coppa Italia da disputare contro l’Inter per provare ad aggiudicarsi anche un trofeo in questa stagione di transizione. Si tratta di un’annata particolare che sancirà anche la fine del rapporto con Paulo Dybala.

La stella argentina non rinnoverà il proprio contratto in scadenza a giugno, come noto ormai da tempo, e va a caccia di una nuova destinazione in vista del prosieguo della propria carriera. Il tutto non prima di aver provato a lasciare il segno in queste ultime gare da numero 10 della Juventus.

Calciomercato, Dybala può salutare la Serie A: maxi offerta da Newcastle

Paulo Dybala a parametro zero diventa occasione ghiotta per molti. In Italia diventa suggestivo per Marotta e la sua Inter, ma è soprattutto all’estero che si inseguono voci sul possibile destino del fantasista sudamericano. Accostato, così come nel recente passato, anche ad Arsenal, Manchester United e Tottenham, l’argentino farebbero però gol ad un altro club in ascesa nel calcio britannico.

Si tratta del Newcastle, che quest’anno ha lottato per non retrocedere, ma col cambio di proprietà e il mercato importante messo a referto a gennaio ha cambiato completamente passo raggiungendo tranquillamente l’obiettivo. Secondo quanto sottolineato da ‘Football Insider’ peraltro proprio i ‘Magpies’ avrebbero presentato una maxi offerta a Dybala in quanto sul calciatore c’è un enorme interesse. Il Newcastle infatti avrebbe avuto già contatti con l’entourage dell’argentino e sarebbero disposti a renderlo il loro calciatore più pagato per portarlo in Premier.

Un affare del valore di più di 200mila sterline a settimana sarebbe sul tavolo delle trattative per un totale di circa 10,5 milioni annuali ovvero sui 12,5 milioni di euro. Una proposta monstre per Dybala su cui c’è intensa competizione tra Inghilterra e Spagna