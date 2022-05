La Juventus trema, vogliono l’intoccabile di Allegri

Massimiliano Allegri vuole rinforzare la sua Juventus nella prossima stagione, ma potrebbe perdere uno dei suoi fedelissimi

La vittoria con il Venezia, unita al pari tra Roma e Bologna, ha suggellato l’obiettivo minimo per la Juventus, vale a dire il raggiungimento del piazzamento Champions. Un traguardo che almeno per metà stagione era apparso seriamente in bilico e che poi, anche grazie al mercato di gennaio, è stato raggiunto senza troppa fatica, ma che non può essere sufficiente per le ambizioni del club.

La missione per Allegri e soci è ora portare a casa un trofeo, vale a dire la Coppa Italia, la settimana prossima contro l’Inter all’Olimpico di Roma. Un successo aiuterebbe nel guardare con maggiore ottimismo alla prossima annata, in cui i bianconeri sono chiamati a essere protagonisti da subito per la lotta scudetto e magari maggiormente competitivi in Europa. Il tecnico livornese sa dove intervenire, o dove vorrebbe intervenire, per alzare la qualità della rosa, ma deve anche fare attenzione a possibili addii che potrebbero rivelarsi dolorosi.

Juventus, allarme Danilo: sondaggi dalla Liga

Dalla Spagna giungono infatti voci su Danilo. Il 30enne brasiliano è stato praticamente sempre titolare inamovibile per Allegri, risultando assente soltanto quando indisponibile per infortuni, squalifiche o viaggi intercontinentali. Un jolly preziosissimo, utilizzato non solo da terzino, ma anche da difensore e centrocampista, una vera e propria colonna della squadra, che però sarebbe entrato nel mirino del Barcellona. I blaugrana, che il prossimo anno a propria volta vorrebbero tornare nell’élite del calcio europeo, secondo il ‘Mundo Deportivo’ avrebbero effettuato dei primi sondaggi su di lui. Stesso discorso per Cancelo. Occorre alla squadra di Xavi un profondo restyling soprattutto in difesa e dunque serve andare a caccia di nomi di grande spessore. La Juventus difficilmente vorrà privarsi di un insostituibile del genere, ma le vie del mercato sono infinite.