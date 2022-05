Il Chelsea fissa il prezzo di Lukaku: l’Inter si spaventa

Romelu Lukaku sempre più in bilico in vista del calciomercato estivo: il Chelsea ha già fissato il prezzo per la sua cessione

“Per prima cosa voglio dire un grande scusa ai tifosi, perché penso che la maniera in cui me ne sono andato sarebbe dovuta essere diversa. Penso che tutto quello che è successo non doveva succedere così”.

“Come ho lasciato l’Inter, come ho comunicato con i tifosi, questo mi dà fastidio perché non è il momento giusto adesso, ma anche quando sono andato via non era il momento giusto. Adesso penso che sia giusto parlare perché ho sempre detto che ho l’Inter nel cuore, tornerò a giocare di là, lo spero veramente. Sono innamorato dell’Italia“. Sono le parole rilasciate a dicembre da Romelu Lukaku che hanno scatenato le reazioni del Chelsea e non solo. Da quel momento, l’attaccante belga è finito ai margini con Tuchel e sembra sempre più lontano dal Chelsea. “Il suo arrivo non ci ha destabilizzato, l’abbiamo comprato perché crediamo molto in lui. Fino ad ora le cose non sono andate come speravamo, bisogna ammetterlo. Avevamo le nostre ragioni per spendere quella cifra e lui per trasferirsi qui”, ha recentemente ammesso il tecnico tedesco. Nelle ultime settimane si è parlato anche del Milan, oltre all’Inter, con il club inglese che avrebbe già fissato il prezzo.

Calciomercato Inter, il prezzo di Lukaku

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sports UK’, il Chelsea è disposto a cedere Romelu Lukaku nel prossima calciomercato estivo e avrebbe già fissato il suo prezzo. La cifra richiesta dai ‘Blues’ sarebbe di almeno 75 milioni. Come noto, il ritorno all’Inter sembra possibile solo attraverso la formula del prestito. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore, e ovviamente dalla posizione del Chelsea. Staremo a vedere.