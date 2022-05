Nome a sorpresa per l’Inter: Inzaghi lo vuole a tutti i costi

Simone Inzaghi lavora sul presente ma anche sul futuro della sua Inter. I nerazzurri vanno a caccia dello scudetto mentre si pensa già al prossimo anno con eventuali cambiamenti anche in attacco

Il focus dell’Inter è tutto su questo intenso finale di stagione in cui la truppa nerazzurra ha ancora due obiettivi importanti per cui combattere. Il primo è lo scudetto con la classifica di Serie A che però a tre giornate dalla fine vede avanti il Milan di due lunghezze, mentre il secondo è la Coppa Italia con la finalissima con la Juventus già messa nel mirino. Al termine di questo intenso mesetto sarà poi tempo di pensare solo al calciomercato, con Marotta e soci già al lavoro.

Qualcosa in questo senso potrebbe anche cambiare in attacco dove la stagione di Correa e Sanchez non è stata memorabile, e Lautaro è spesso al centro di voci di mercato. Sicuramente dovrà arrivare almeno una seconda punta di valore in vista della probabile uscita del cileno ex United. La giusta soluzione potrebbe arrivare dalla Spagna.

Calciomercato Inter, le possibili destinazioni di Depay: Inzaghi alza la pressione

In casa Barcellona il punto interrogativo è dato dal futuro di Memphis Depay, attaccante olandese arrivato la scorsa estate a parametro zero e col contratto in scadenza 2023. L’ex Lione ha vissuto una stagione dai due volti e complessivamente, a dispetto dell’ultimo gol contro il Maiorca, dall’arrivo di Xavi è divenuto una semplice alternativa ai titolari. L’allenatore spagnolo non lo ritiene del livello adatto, e il ragazzo dal canto suo non predilige un ruolo da semplice comprimario.

Come sottolineato da ‘ElNacional.cat’ anche Laporta pensa quindi già alla cessione anche per non perderlo a zero tra un anno. Nello specifico su Depay ci sarebbe l’interessamento di tre big. La prima è proprio l’Inter, a cui era già stato accostato, e che potrebbe tornare alla carica con Simone Inzaghi che è convinto che sarebbe un rinforzo molto interessante, e che il suo prezzo non rappresenti una follia. Alla luce di ciò il tecnico ex Lazio farebbe pressioni per provare ad arrivare all’olandese.

Al netto degli interessamenti di Inzaghi non va sottovalutata l’ipotesi Newcastle, anche se il ritorno in Premier League non sembra la priorità di Depay, che gradirebbe maggiormente l’Atletico Madrid. Il prezzo di partenza è di 40 milioni di euro, ma si può lavorare al ribasso.