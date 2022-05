Crolla il prezzo: per comprarlo dall’Inter bastano 18 milioni

Svolta in ottica calciomercato Inter in uscita: per acquistare il pupillo di Conte potrebbero bastare 18 milioni di euro

Da punto fermo dell’Inter di Antonio Conte all’elemento che, nella difesa a tre nerazzurra, ha saputo dare meno certezze sotto la guida di Simone Inzaghi. La stagione di Stefan de Vrij è stata sicuramente negativa rispetto alla scorsa, dove era stato uno dei migliori della rosa nerazzurra.

In questa stagione, tra infortuni ed errori, le prove dell’olandese non sono state tra le migliori. E se a questo si aggiungono il contratto in scadenza nel 2023 e il forte interesse da parte del club nerazzurro ad un nuovo centrale difensivo (Bremer su tutti), non è da considerarsi certa la permanenza dell’olandese nella rosa della prossima stagione. Anche perché de Vrij piace e non poco a diversi club, in particolare in Inghilterra.

Calciomercato Inter, fissato il prezzo di de Vrij: Conte fa sul serio

Aston Villa, Newcastle e soprattutto Tottenham stanno infatti pensando al classe 1992 per rafforzare la propria retroguardia. I primi due club hanno importanti disponibilità economiche e progetti ambiziosi di crescita. Per gli ‘Spurs’ invece potrebbe rivelarsi fondamentale la conquista di un posto in Champions League. A premere per l’acquisto del difensore sarebbe in particolare Antonio Conte, che ben conosce le caratteristiche del giocatore cresciuto nel Feyenoord.

E stando a quanto riporta ‘Football Insider’, il prezzo del cartellino dell’olandese si sarebbe notevolmente abbassato. Senza un eventuale rinnovo, l’Inter sarebbe costretto a venderlo in estate per poter evitare di perderlo a costo zero e i nerazzurri si potrebbero accontentare di una cifra attorno ai 18 milioni di euro. Una cifra sicuramente alla portata delle tre società inglesi, che continuano a monitorare con attenzione la situazione del giocatore.