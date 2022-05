Inter, il punto sugli infortuni: come stanno Barella e Bastoni

L’Inter si prepara a un finale di stagione da brividi, ma con qualche infortunio a cui dover dare conto. Ecco come stanno Barella e Bastoni

L’Inter ha battuto l’Udinese, restando in corsa per lo scudetto e, sentendo le interviste dei diretti interessati, non ha nessuna intenzione di mollare.

Per proseguire nella ricerca di un sogno alimentato per una stagione intera, però, i nerazzurri hanno bisogno anche di una condizione fisica ottimale. Ieri Nicolò Barella non è riuscito a terminare la partita. Proprio nei minuti finali del match contro i bianconeri, infatti, il centrocampista ha subito una contusione al ginocchio. Non è mancato lo spavento iniziale, poi l’ex Cagliari ha rassicurato tutti, dicendo di stare bene. Oggi nella sessione di scarico Barella era col gruppo: la situazione è già migliorata e il calciatore sardo dovrebbe tornare a disposizione contro l’Empoli.

Non solo Barella: l’Inter sta per recuperare anche Bastoni

Un altro uomo fondamentale per Simone Inzaghi è certamente Alessandro Bastoni. Il difensore centrale aveva accusato un risentimento al soleo prima del match contro il Bologna. Ora sta decisamente meglio, anche perché la lesione è minima. Non si può escludere un recupero in extremis già per l’Empoli, ma ha effettuato anche oggi lavoro personalizzato. Quasi sicuramente Inzaghi non lo rischierà contro i toscani per averlo a disposizione e al meglio per la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Un doppio recupero che sarebbe fondamentale per il tecnico ex Lazio in questo finale di stagione.