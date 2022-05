DIRETTA Serie A, Atalanta-Salernitana | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra l’Atalanta di Gasperini e la Salernitana di Nicola in tempo reale

L’Atalanta riceve la Salernitana nel monday night che chiude la 35esima giornata del campionato di Serie A, sedicesimo turno del girone di ritorno, in una gara che mette in palio tre punti fondamentali per i rispettivi obiettivi.

Da una parte i nerazzurri di Gasperini, dopo il mezzo passo falso contro il Torino, vogliono tornare a centrare un successo casalingo che manca addirittura da febbraio per scavalcare la Fiorentina al settimo posto e riportarsi in zona coppe europee. Dall’altra i granata di Nicola puntano ad un altro colpaccio per allungare la striscia di tre vittorie di fila e agganciare il Cagliari in terzultima posizione in attesa del recupero col Venezia. All’andata gli orobici si imposero 1-0. Calciomercato.it vi offre il posticipo del ‘Gewiss Stadium’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Atalanta-Salernitana

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Boga; Muriel, Zapata. All. Gasperini

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio Ruggeri; Mazzocchi, Ederson, Bohinen, L.Coulibaly, Zortea; Verdi, Djuric. All. Nicola

CLASSIFICA: Milan punti 77, Inter 75, Napoli 70, Juventus 69, Roma 59, Lazio 59, Fiorentina 56, Atalanta* 55, Verona 52, Torino 47, Sassuolo 46, Udinese 43, Bologna 43, Empoli 37, Spezia 33, Sampdoria 33, Cagliari 28, Salernitana** 25, Genoa 25, Venezia* 22.

*Una partita in meno

**Due partite in meno